Anche Something Left alla manifestazione della Consulta delle donne

“Le donne e gli uomini di Lista Civica Tarantino, Something Left e Lista Art. 14 aderiscono alla mobilitazione dell’8 gennaio promossa dalla Consulta delle Donne in difesa dell’autodeterminazione e della libera scelta che si terrà alle ore 16 a Piazzale del Pincio. L’annuncio di concessione di un’area cimiteriale per l’inumazione di prodotti abortivi e feti ad un’associazione privata, “Difendere la vita con Maria”, che fa dell’attacco alla Legge 194 una delle sue ragioni di essere, impone un confronto pubblico che non può prescindere dall’ascolto delle donne. Sentire parlare di atto di civiltà in merito a inumazione di feti ed embrioni addirittura senza il consenso della donna rappresenta un attacco e un insulto per tutte coloro che hanno vissuto come dramma personale l’esperienza abortiva. Considerata la rilevanza anche dal punto di vista etico della tematica, la giunta avrebbe dovuto coinvolgere il consiglio comunale nella sua interezza e dedicare tempo alla discussione anziché trattare l’argomento come un provvedimento di routine amministrativo. È materia delicata, da maneggiare con cura. Serve rispetto, per tutti”, lo scrive l’associazione Something Left.

Sponsorizzato da