“Anche noi aderiremo alla manifestazione antifascista proposta dalle Ardite”

“La Storia non si cambia ed il giudizio resta insindacabile. Il Fascismo non è un’opinione ma è un reato. Il saluto romano, al di là dei sofismi della Cassazione, è propedeutico ad una visione del mondo e della società, basata sull’odio razziale e le differenze di classe quanto di più lontano dalla nostra di visione. L’assalto alla CGIL di recente memoria lo sta a segnalare senza equivoci e ombra di dubbio. Chi pratica lo squadrismo è un esercito di bassa manovalanza pronto ad entrare in gioco nei momenti di crisi per difendere gli interessi delle lobbies di potere.

Assistiamo proprio in questi giorni come si applichi la legge a corrente alternata.

I ragazzi di Ultima Generazione che segnalano l’emergenza climatica oramai arrivata al capolinea e la cui soluzione non è più rinviabile, vengono perseguiti pesantemente, mentre coloro che inquinano e avvelenano i territori continuano impuniti. Sempre dalla stessa parte ci troverete, lo dobbiamo a tutti quelli che hanno dato la propria vita per creare una società più giusta, basata sulla fratellanza e la solidarietà.

Pertanto non possiamo che aderire con entusiasmo all’appello per una mobilitazione antifascista cittadina lanciato dalle Ardite di Civitavecchia, soprattutto dopo aver letto i deliri, farciti di ignoranza della storia, resi pubblici da alcuni degli esponenti politici della destra locale”. Lo dichiara Unione Popolare Civitavecchia.