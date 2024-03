“Anche le persone senza fissa dimora potranno ottenere la carta d’identità”

“Esprimo la mia soddisfazione per l’approvazione in Giunta della delibera che consente alle persone senza fissa dimora di ottenere la carta d’identità. Per la legge, senza tale documento una persona è “inesistente” e perde tutti i diritti fondamentali come l’accesso all’assistenza sanitaria, la possibilità di essere iscritta all’ufficio di collocamento, il diritto di votare e di riscuotere la pensione o fare domanda per ottenere una casa popolare. Ringrazio il dirigente dell’Ufficio anagrafe d.ssa Claudia Grandoni e il segretario generale d.ssa Angela Rosaria Stolfi, nonché tutta la Giunta e soprattutto il sindaco Tedesco per aver recepito quanto indicato nella mia mozione presentata a suo tempo e aver istituito l’indirizzo fittizio chiamato “Via della Casa comunale”: da oggi, quindi, chi non ha un’abitazione potrà rivolgersi presso gli uffici demografici e richiedere la carta d’identità indicando questo indirizzo, dopodiché sarà iscritto in appositi elenchi e gli sarà chiesto di lasciare il proprio numero telefonico cellulare e/o indicare un domicilio dove essere reperiti. Con questo provvedimento il Comune va incontro a chi si trova in situazione di difficoltà economica e sociale ridando dignità e considerazione alle persone”. Così il consigliere Pasquale Marino.