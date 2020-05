Anche le istituzioni si uniscono al grido d’allarme di commercianti, operatori portuali e turistici

Si è svolta questa mattina al Porto, davanti alla fontana del Vanvitelli, l’iniziativa di protesta nei confronti del Governo centrale, con i commercianti, gli operatori portuali e turistici di Civitavecchia. Con l’emergenza del coronavirus che dal settore sanitario si sta trasferendo velocemente su quello economico e produttivo del Paese, con effetti devastanti, il Porto è una realtà che più di altre sta soffrendo. Un aspetto che non deve essere ancora particolarmente chiaro al Premier Giuseppe Conte e al suo Governo se è vero che nel Dl Rilancio, Molo Vespucci (che rappresenta il Porto che per numero di turisti è secondo solo a Barcellona) è stato sostanzialmente equiparato agli altri scali d’Italia nel sostegno, all’articolo 202, di appena 6 milioni di euro (da dividere fra tutti i porti). Sullo sfondo alcuni manichini che indossano una maglia dei settori più in crisi. Presenti i rappresentanti del commercio, del turismo, del porto e dello sport, i quali hanno manifestato tutte le difficoltà legate allo stallo quasi totale dello scalo. Hanno preso parte all’iniziativa anche i politici, il sindaco Ernesto Tedesco, il parlamentare Alessandro Battilocchio e il consigliere regionale Marietta Tidei. Quest’ultimi due stanno lavorando direttamente per incidere positivamente nel’emergenza del momento. Battilocchio attraverso l’odg sul Porto e sul territorio di Civitavecchia, la Tidei tramite le proposte della commissione attività produttive, di cui è presidente. Hanno partecipato all’incontro anche l’assessore al commercio Claudia Pescatori e il segretario del Pd Stefano Giannini che hanno parlato della situazione locale del commercio.