Anche il sindaco Tedesco sul palco di Pontida con Salvini

La campagna elettorale per le elezioni europee è già partita, ma anche quella per le comunali non scherza. Se Matteo Salvini dal palco di Pontida ha fissato i prossimi obiettivi politici, su quel palco si è presentato anche il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco, dirigente nazionale della Lega e in corsa per la ricandidatura nella tornata elettorale che si terrà a giugno 2024. “Grande emozione sul Palco di Pontida 23”, ha scritto il primo cittadino sulla sua pagina Facebook.