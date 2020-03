Anche il Crc aderisce alla raccolta fondi per la terapia intensiva del San Paolo

Nell’ambito delle iniziative da parte del Civitavecchia Rugby, essendo il sistema sanitario allo stremo delle forze causa pandemia, ed avendo bisogno di un aiuto si è pensato di aderire alla iniziativa solidale di crowdfunding (raccolta fondi) nata per raccogliere donazioni da destinare alle strutture e agli operatori dell’Ospedale di Civitavecchia – Terapia Intensiva da parte dell’Avvocato Fabrizio Lungarini. Si invita ogni sportivo appassionato di Rugby a portare avanti tale iniziativa. I modi ed i metodi sono indicati attraverso il comunicato seguente. Sappiamo che è un momento delicato e difficile oltre che dal punto di vista sanitario anche economico quindi qualsiasi vostra azione piccola o grande sarà sempre ben accetta.

Ecco il link. http://gf.me/u/xqs3jf

Come fare: Una volta entrati nel sito, attraverso il link:

http://gf.me/u/xqs3jf

1: cliccare su “fai una donazione”

cliccare sul menù a tendina sotto la

scritta “Grazie per il contributo facoltativo di” che in genere è preimpostato sul 10%.

Selezionare “Altro” Inserire 0 (zero) nello spazio che apparirà subito sotto la scritta “Altro”

A questo punto potrete inserire l’importo della donazione senza timore di sovrapprezzi

Si può donare con l’IBAN?

La risposta è “NI” e vi spiego perchè:

Il sito accetta soltanto carte di credito (e nemmeno Paypal mi dispiace ma sarebbero altre commissioni).

Viste le tante richieste di pagare con il bonifico però, abbiamo deciso di permettere a donatori dai 100€ in su di donare versando direttamente la quota sull’IBAN della ditta che ci fornirà il materiale di volta in volta.

In questo caso però scrivetemi in privato e vi darò tutte le ulteriori istruzioni a seconda del momento della campagna.

Tutto chiaro? Speriamo di si, ma se avete dubbi io sono in quarantena come tutti voi e non ho intenzione di uscire nemmeno per fare la spesa quindi sarò reperibile facilmente.

Grazie a tutti coloro che vorranno sostenere!