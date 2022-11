Dalle ore 6 di questa mattina i Vigili del fuoco di Cerveteri sono ad Ostia, località idroscalo per un importante allagamento. A causa delle cattive condizioni meteorologiche, il Tevere ha esondato, invadendo la zona circostante. Anche il mare è arrivato in strada e per le vie limitrofe c’è più di mezzo metro d’acqua. Gli uomini della 26A stanno aiutando i residenti della zona a lasciare le proprie abitazioni. Ad ausilio è arrivato anche il mezzo anfibio dei Vvf. Sono presenti sul posto i Carabinieri, la Polizia locale e squadre di Protezione civile.