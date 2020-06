Anche i tassisti rimpiangono la Pescatori: “Nostra preghiera di confermarla andata a vuoto”

“Ci abbiamo sperato fino all’ultimo. Proprio per scongiurare la rimozione dall’incarico dell’assessore Pescatori ci siamo anche presi la briga di scrivere in data 8 aprile una lettera al Sindaco nella quale esplicitavamo le nostre motivazioni a sostegno ed una richiesta accorata di ascoltarci dopo aver appreso dai giornali la notizia della “possibile” sostituzione dell’assessore ai Trasporti e commercio. Il nostro tentativo si è evidentemente rivelato vano e lo diciamo con molto dispiacere perché dal suo operato, soprattutto nei confronti della nostra categoria, si evidenziava un netto e sensibile miglioramento nella comunicazione e soprattutto una programmazione degli interventi volta a migliorare il servizio sia per l’utenza che per noi. Quasi nessuno prima aveva difeso così strenuamente la categoria in un’amministrazione e nessuno aveva mai preso posizioni nette anche nei confronti dei presidenti delle autorità portuali che si sono susseguiti e che non hanno mai ascoltato noi titolari di licenze di piazza del comune di Civitavecchia ma che hanno preferito solo tutelare i privati. Dopo quasi trent’anni di servizio è la prima volta che abbiamo avuto modo di lavorare in così stretta sinergia raggiungendo importanti obiettivi come le tariffe predeterminate per le quali manca solo l’ultimo parere dell’autorità di regolazione dei trasporti, una app per innovare il servizio, un protocollo di intesa predisposto per consentirci di lavorare nelle banchine con serenità, il rapporto con l’autorità portuale e la capitaneria per consentirci, come previsto dalla legge 21, di avere stalli all’uscita dei gate anche alle autostrade del mare. Considerando il poco tempo avuto a disposizione (meno di un’anno) erano stati sviscerati tutti i problemi di questa categoria abbandonata da troppi anni ,con caparbietà, modestia e soprattutto molta professionalità, nonostante la pandemia è stata sempre presente e ci ha reperito anche del materiale introvabile in quel periodo, ”le mascherine” fondamentali per proseguire il servizio pubblico da piazza “TAXI” e che insieme all’assessore al bilancio Di Paolo stava anche cercando risorse per sostenerci economicamente fino alla piena ripartenza del turismo e del crocierismo. Concludiamo purtroppo constatando che le logiche della politica spesso cozzano con il buonsenso e la meritocrazia e ci auguriamo per il futuro di incontrare una persona di altrettanto spessore professionale ed umano che non vanifichino il lavoro fatto fin oggi da una persona che ha comunque tutta la nostra gratitudine ed il nostro affetto e alla quale auguriamo il meglio”. Lo dichiarano in una nota la i tassisti di Civitavecchia.