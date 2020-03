Anche i commercialisti del territorio in prima linea contro il coronavirus

“Lo straordinario momento di emergenza nazionale non è, purtroppo, ancora terminato ed i Commercialisti dell’Ordine di Civitavecchia, sono in prima linea continuando a fornire ai loro clienti quella assistenza strategica e necessaria per la loro sopravvivenza. Vista la straordinarietà degli eventi, è doveroso sottolineare come, ancora una volta i Commercialisti non siano stati messi, dal legislatore, nelle giuste condizioni per operare con decreti arrivati dopo le scadenze, confusi e senza alcuna previsione di tutele, per loro, per i loro collaboratori e per le loro famiglie. Si sta, comunque, lavorando con gli altri ordini territoriali, il Consiglio Nazionale, i sindacati di categoria e molti Colleghi per cercare di migliorare quanto legiferato. Intensi sono i rapporti con la Regione e gli altri Enti competenti per poter, in tempi brevi, dare avvio a quanto previsto in termini di Cassa Integrazione in deroga per le piccole imprese e gli studi professionali. Il Consiglio Nazionale e le nostre Casse di Previdenza si stanno fortemente adoperando anche sul fronte delle misure a supporto dei Colleghi che si troveranno a doversi confrontare con situazioni di difficoltà. Il Consiglio dell’Ordine di Civitavecchia, per affrontare l’emergenza sanitaria del territorio di competenza della ASL RM4, ha effettuato una donazione a favore della stessa che verrà destinata all’acquisto di mascherine, primo presidio medico fondamentale per il contenimento del corona virus. Il Presidente dell’Ordine, dottor Cristiano Sforzini, invita tutti i Colleghi che volessero aderire, personalmente, alla iniziativa dell’Ordine di Civitavecchia, ad effettuare la donazione direttamente alla ASL RM4 sul seguente IBAN IT03A 01005 39040 000000 218000 con la motivazione “donazione per l’acquisto di mascherine chirurgiche o FFP2”. Lo scrive l’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Civitavecchia. Iniziative prese dall’Ordine dei Commercialisti di Civitavecchia, che comprende i professionisti che esercitano la loro attività nei comuni di competenza del Tribunale di Civitavecchia (Allumiere, Anguillara, Bracciano, Canale Monterano, Cerenova, Cerveteri, Civitavecchia, Fiumicino, Ladispoli, Maccarese, Manziana, Montalto di Castro, Pescia Romana,Santa Marinella, Tarquinia e Tolfa).