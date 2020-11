Anche Hazel Desimone non ce l’ha fatta. “Raggiunge” il suo Matteo Rossi dopo il tragico incidente in moto

Non ce l’ha fatta neanche lei, Hazel Desimone, 42 anni, la compagnia del povero Matteo Rossi, il motociclista civitavecchiese che domenica sera ha perso la vita in seguito ad un tragico incidente in moto durante una gita nel viterbese. Hazel, anche lei civitavecchiese, era insieme al suo Matteo nel momento in cui i due sono stati investiti da una Fiat Panda. La donna è stata operata al Gemelli di Roma, ma questa mattina le sue condizioni si sono purtroppo aggravate. Lascia due figli piccoli. Sulla sua pagina Facebook stanno fioccando i messaggi di cordoglio di amici e parenti e le foto nel suo ricordo.