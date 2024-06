Anche gli artisti si appellano ai candidati a sindaco: “Serve uno spazio espositivo permanente”

"Purtroppo ad oggi mancano spazi adeguati dove noi artisti possiamo esporre le nostre opere e farle conoscere sia ai cittadini che ai visitatori". Oggi intanto c'è il confronto organizzato dall'ordine degli architetti in aula Pucci alle 17

“Siamo un gruppo di artisti di Civitavecchia che desidera portare alla Vostra attenzione alcune questioni che riteniamo fondamentali per lo sviluppo culturale della nostra città. Civitavecchia, grazie anche ai numerosi turisti che transitano per il porto, ha un grande potenziale per diventare un centro artistico e culturale di rilievo. Purtroppo ad oggi mancano spazi adeguati dove noi artisti possiamo esporre le nostre opere e farle conoscere sia ai cittadini che ai visitatori.

Riteniamo che investire nella creazione di gallerie, sale espositive e luoghi di incontro per artisti e appassionati d’arte sia essenziale.

Ci permettiamo inoltre di far notare come, nella campagna elettorale in corso, il tema del sostegno agli artisti locali meriti maggiore considerazione.

Auspichiamo che chi amministrerà la città nei prossimi anni abbia a cuore queste tematiche e si impegni concretamente a:

1. Creare spazi espositivi comunali a disposizione degli artisti, con calendari di mostre ed eventi

2. Istituire un assessorato alla cultura che promuova l’arte locale e organizzi iniziative

3. Prevedere agevolazioni e sostegni economici per gli artisti, specie emergenti

4. Collaborare con le gallerie private per ampliare l’offerta culturale

5. Utilizzare l’arte per riqualificare e abbellire aree della città

6. Promuovere l’educazione all’arte nelle scuole con progetti specifici

Siamo convinti che una città che investe nella cultura e nella creatività sia una città più viva, attraente e stimolante per tutti. L’arte arricchisce il tessuto sociale e può essere anche una risorsa per lo sviluppo economico.

Alla luce di quanto evidenziato, proponiamo la realizzazione di uno spazio espositivo permanente dove visitare la creatività locale capire lo spirito del nostro territorio attraverso l’arte coinvolgendo pittori, scultori, gruppi escursionistici territoriali, fotografi, ceramisti, artigiani restauratori ecc.

Certi della Vostra attenzione e sensibilità verso queste tematiche, restiamo a disposizione anche per incontrarvi e approfondire le nostre proposte”. Associazione Amici del fondo Ranalli e gli Artisti di Civitavecchia:

LUISELLA TOTI

MALILA ROCCHETTI

ANNARITA MARTANO

MARINA MARONCELLI

ISABELLA CUCURULLO

ANNARITA SENNI

FULVIO DE MARI

MARTINA IODICE

ANTONELLA AMATO

MARIO CARMIGNATO

MARINA SALADINI