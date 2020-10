Anche a Tarquinia le cioccolate solidali della AIPD per la giornata nazionale delle persone con Sindrome di Down

L’11 ottobre 2020 è la giornata nazionale delle persone con Sindrome di Down. Quest’anno la L’AIPD sezione di Viterbo non potrà essere presente nelle piazze con il proprio banchetto come gli altri anni. Si possono comunque acquistare le cioccolate solidali tramite la pagina Facebook dell’associazione.

La raccolta fondi è a sostegno dei progetti di autonomia e inclusione svolti presso la sede.

Anche a Tarquinia è possibile acquistare le cioccolate solidali DELL’AIPD.

“È importante continuare a mantenere alta l’attenzione sui progetti di inclusione – afferma Alessandra Ramaccini referente AIPD Tarquinia – per favorire una vera integrazione nel mondo del lavoro e una piena e completa vita di relazione. Non lasciamo indietro nessuno.”