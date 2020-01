Anche a Civitavecchia la manifestazione di Fare Verde “Il Mare d’Inverno”

Fare Verde ONLUS organizza la 29^ edizione della manifestazione nazionale “Il Mare d’Inverno”, che ha il patrocinio della Camera dei Deputati, della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, della Regione Lazio e della Guardia Costiera. I volontari dell’associazione saranno impegnati a pulire le spiagge italiane per ricordare a tutti che l’inquinamento dei litorali è un problema che esiste per dodici mesi all’anno e non solo durante il periodo estivo. Inoltre, si continua a denunciare il grave fenomeno dell’erosione che colpisce le nostre coste e il pericolo per il mare dovuto all’inquinamento della plastica, materiale di cui possiamo fare a meno.

L’iniziativa dell’associazione – dichiara Paolo Giardini, Presidente del locale gruppo – ha l’obiettivo principale di riportare al centro dell’attenzione la necessità di ridurre a monte la quantità di rifiuti che produciamo, riciclarli e recuperarli il più possibile. In particolare, come denunciamo da oltre 25 anni, la plastica è il peggior materiale in circolazione, da un punto di vista ecologico, non è biodegradabile, è inquinante anche per la catena alimentare ed è difficile da riciclare a causa dell’elevato numero di diversi polimeri dispersi nell’ambiente.

L’evento si svolge per la prima volta nella nostra città, con lo slogan “Un mare di plastica di cui possiamo fare a meno” e tutti i cittadini sono invitati a partecipare la mattina del 26 gennaio alle ore 10.00 (punto di incontro: piazza della Vita) alla pulizia della spiaggia della Marina di Civitavecchia. Con l’occasione, sarà consegnato tutto l’occorrente per la raccolta dei rifiuti (guanti, pinze e sacchi in plastica).

Durante la pulizia della spiaggia – afferma l’ambientalista Valentina Flacchi -, si coglierà l’occasione per fare anche un censimento dei rifiuti raccolti, suddividendoli per tipologia e quantità. Questo per dimostrare che sulle spiagge ormai si trova di tutto ed è dovere dei cittadini e delle pubbliche amministrazioni collaborare per tenerle pulite.

Per informazioni contattare: telefono 347-3711687 e/o inviare una mail all’indirizzo fareverdecivitavecchia@gmail.com.

Sponsorizzato da