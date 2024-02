Ammendola Elia è campione Italiano assoluti di beach tennis indoor

“Giovane ventenne di Fiumicino conquista la vittoria a Cesena: Ammendola Elia si è aggiudicato il titolo di Campione Italiano assoluti di beach tennis indoor 2^categoria”. A darne notizia è Agostino Prete, capogruppo di Fratelli d’Italia a Fiumicino, esprimendo orgoglio per il risultato raggiunto da questo giovane atleta.

“Elia ha vinto il singolare maschile – spiega Prete – portando a casa il suo terzo tricolore: nel 2021 conquistò ben due titoli a distanza di tre mesi, quello di campione italiano di singolare assoluti under 18 e quello di campione mondiale ITF doppio maschile under 18. Nello stesso anno completò il triplete aggiudicandosi lo scudetto nei campionati a squadre di beach tennis con la promozione in serie B.

Il giovane atleta, che attualmente studia all’università di scienze motorie ed è istruttore federale per la scuola FITP Beach Tennis Lazio di Fiumicino, sta percorrendo una carriera sportiva non facile e molto impegnativa, che in passato lo ha portato su vari podi in competizioni regionali, nazionali e internazionali. Attualmente, Elia è tra i primi 15 giocatori nazionali con classifica 2.1, subito a ridosso della 1^categoria, si prepara alla scalata, e punta alle prime dieci posizioni, si è prefissato un ambizioso obiettivo anche nella classifica internazionale, ossia provare ad entrare tra i primi 50 giocatori del ranking mondiale.

L’atleta senza titubanza e senza farsi scoraggiare dalle difficoltà, dai sacrifici e dalle sconfitte, mette i suoi sogni in una valigia e gareggia in Italia e all’estero portando in giro un pezzo di Fiumicino: è già stato in Germania, Francia, Portogallo, Polonia ed Emirati Arabi tenendo alto l’onore di se stesso e della sua città, ma tra gli obiettivi ha anche quello di partecipare a qualche competizione ITF in sud America, ed in particolare in Brasile, dove il beach tennis si è notevolmente sviluppato negli ultimi anni, e dove la disciplina sta particolarmente vivendo notevole eco mediatico”.

“Non possiamo che essere orgogliosi di questo risultato – conclude Prete -Giovani atleti come Elia dimostrano quante eccellenze sportive siano presenti sul nostro territorio e sono l’esempio che i sacrifici portano a grandi soddisfazioni”.