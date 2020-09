Continuano senza sosta le amichevoli di preparazione delle squadre di calcio in vista dell’inizio dei campionati di Eccellenza e di Promozione. Le ultime a scendere in campo sono state il Città di Cerveteri e l’Atletico Ladispoli.

Cerveteri. La squadra del tecnico Di Chiara, al debutto al Galli, ieri ha battuto per 4-1 l’Ottavia dell’ex Civitavecchia Toscano che sullo 0-0 si è visto parare un rigore da Portoghesi. Per i padroni di casa sono poi arrivate nel primo tempo la rete di Iurato e nella ripresa la doppietta dell’altro ex Indorante mentre la rete del poker ha firma di Pagliuca. La rete finale degli ospiti è arrivata negli ultimi minuti della gara su rigore con Cervini. Prossima amichevole domani sempre al Galli alle 10,30 contro l’Atletico Lazio.

Ladispoli. Trasferta positiva anche per la squadra di Scorsini che mercoledì ha superato la Boreale. Ancora a segno con una doppietta la punta Teti, una per tempo, intervallate dal momentaneo pareggio della Boreale all’inizio del secondo tempo.

Le gare del weekend. Sarà un sabato ricco di partite perchè, oltre al Cerveteri, domani al Tamagnini scenderà in campo alle 17,30 il Civitavecchia contro l’Ottavia di Toscano mentre allo Scoponi il Tolfa alle 17,30 affronterà il Trevignano. Amichevole anche per la Csl che al Gagliardini sarà ospite della Poseidon alle 18,30.