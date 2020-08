Weekend ricco di amichevoli quello appena trascorso per le squadre locali che hanno iniziato da poco l’inizio della preparazione.

Eccellenza. Esordio positivo per il Ladispoli di Scorsini che sabato ha battuto per 5-1 il Fonte Meravigliosa, compagine di Promozione. All’Angelo Sale le reti dei rossoblu hanno portato la firma di D’Aguanno, Perocchi, Teti, il poker arrivato con un autogol degli ospiti e Buoanno. Meno bene invece l’ultima uscita prima della fine del raduno a Paliano del Città di Cerveteri che ha perso di misura per 1-0 contro il Colleferro Calcio, squadra iscritta al torneo di Promozione. Domenica doveva esserci anche l’esordio del Civitavecchia di Caputo contro il Santa Marinella ma la squadra di Dominici ha dovuto rinunciare all’amichevole a causa dei troppi infortunati.

Promozione. Al Tamagnini la nuova Csl Soccer di Alessandro Pallassini ha battuto per 2-0 il San Pio X. Dopo un primo tempo equilibrato le marcature sono arrivate nella ripresa per opera di Saraceno e Peveri intervallate dal rigore tirato da Brutti ma parato da Remedi. Esordio negativo infine per il Tolfa di mister Andrea Pacenza che contro il Favl Cimini, squadra di Eccellenza, ha perso 4-0 con tutte le reti che sono arrivate nei primi quarantacinque minuti.