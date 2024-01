Altro scontro con residenti e commercianti, il Comune introduce lo sconto parcheggi per i suoi dipendenti

“E’ intenzione di questa Amministrazione Comunale promuovere l’introduzione di abbonamenti mensili nelle aree di sosta a pagamento, al fine di fornire una agevolazione economica in favore dei dipendenti del Comune di Civitavecchia quali utilizzatori costanti degli stalli a pagamento per motivi di lavoro, al costo di € 25,00/mese, a totale carico dei dipendenti che ne facciano richiesta per un massimo di n. 1 autovettura ciascuno”. E’ una parte della delibera che la Giunta comunale ha approvato lo scorso 25 gennaio e che introduce degli sconti in abbonamento per i dipendenti comunali, che ora potranno parcheggiare pagando la metà. Nel documento si specifica che “i dipendenti fruitori dell’area ex Feltrinelli non hanno più avuto la possibilità fruire del parcheggio per raggiungere il luogo di lavoro”, a causa dell’inagibilità della stessa. Una iniziativa che non è affatto piaciuta ad alcuni cittadini e commercianti, critici in modo aspro: “Ci trattano come cittadini di serie B, è una vergogna”. Un altro caso che scotta dopo quello del centro di accoglienza in via Giusti.