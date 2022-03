Altro incidente, stavolta al bivio per La Bianca. Cause in corso di accertamento

Oltre ai numerosi interventi di routine, i Vigili del fuoco di Civitavecchia, quest’oggi, sono intervenuti più volte in collina. Alle ore 12 circa hanno risposto ad una chiamata per incidente stradale sulla provinciale 3A, bivio per La Bianca. Per cause in corso di accertamento due autovetture di media cilindrata hanno impattato tra loro rovinando fuoristrada. I Vigili del fuoco della caserma Bonifazi giunti sul posto hanno velocemente consegnato alle cure del personale sanitario del 118 gli occupanti dei veicoli incidentati, trasportati successivamente al nosocomio cittadino. In seguito hanno messo in sicurezza le autovetture e l’area circostante. La giornata è continuata ad Allumiere, dove verso le ore 15, in via del Santuario, i Vvf di Civitavecchia sono intervenuti per un incendio di canna fumaria. A servizio di una stufa, surriscaldandosi ha preso fuoco. I Vigili del fuoco hanno velocemente estinto le fiamme evitandone la propagazione al resto dello stabile e successivamente hanno messo in sicurezza la palazzina di due piani interessata.