Altro giro, altro passo indietro: anche l’avvocato Bianchini si disimpegna da Civitavecchia 2030

L’avvocato Pierluigi Bianchini, specializzato in diritto penale e impegnato negli anni in diversi contenziosi per il Comune di Civitavecchia, candidato con la lista “Civitavecchia 2030”, a sostegno del candidato sindaco Massimiliano Grasso, ha deciso di disimpegnarsi dalla campagna elettorale. Ancora una scelta in questa direzione, dopo quelle già ufficializzate di Daniele Lisi e Marinella Scaccia che si sono ritirati dalla corsa qualche giorno fa.