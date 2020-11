Altro giro altro cambio, Morbidelli lascia Fratelli d’Italia e passa al Gruppo misto

Meloniani che ora hanno un solo consigliere comunale in aula Pucci. "Ho maturato tale decisione dopo giorni di riflessione, durante i quali non ho potuto fare altro che prendere atto della profonda divergenza di vedute che mi separa dalla dirigenza del partito a livello locale"

“Mi trovo purtroppo costretta ad autosospendermi dall’incarico di capogruppo di Fratelli d’Italia del consiglio comunale di Civitavecchia. Ho maturato tale decisione dopo giorni di riflessione, durante i quali non ho potuto fare altro che prendere atto della profonda divergenza di vedute che mi separa dalla dirigenza del partito a livello locale. Aderisco al Gruppo misto ma non cambia la mia collocazione politica, resto profondamente legata alla dirigenza nazionale di Fratelli d’Italia, così come è confermato il mio solido sostegno all’amministrazione Tedesco”. Lo dichiara il consigliere comunale Roberta Morbidelli.