Allumiere, consegnati i primi buoni alimentari a 60 famiglie

Ad Allumiere si è conclusa la prima erogazione dei buoni alimentari Covid-19 alle famiglie in difficoltà.

Giovedì 9 aprile sono stati consegnati agli aventi diritto i primi buoni alimentari a seguito dell’istruttoria effettuata l’ufficio dei servizi sociali.

“Abbiamo dato supporto a circa 60 famiglie che si trovavano in serie difficoltà” ha commentato il delegato ai servizi sociali Enrico Fracassa, “soprattutto durante il periodo pasquale abbiamo voluto far sentire la vicinanza dell’Amministrazione”. Prosegue comunque l’attività di sostegno alle famiglie bisognose e questa settimana verrà approvata una seconda graduatoria in base alle domande pervenute successivamente per la richiesta dei buoni alimentari.

Il Comune di Allumiere, a seguito dell’uscita di un bando della Regione Lazio, ha pubblicato l’avviso per la concessione dei contributi integrativi per il canone di locazione 2020.

Il bando è pubblicato sul sito del Comune d Allumiere ed è rivolto a coloro che hanno avuto una riduzione del reddito complessivo familiare pari o inferiore a € 28.000,00 lordi per l’anno 2019 e una RIDUZIONE SUPERIORE al 30% del reddito complessivo del nucleo familiare per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel periodo 23 febbraio 2020 – 31 maggio 2020, rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019 e che non hanno ottenuto per l’annualità 2020 l’attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione da parte della stessa Regione Lazio, di Enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi; ulteriori informazioni sono riportate sul bando presente sul sito del comune, http://www.comune.allumiere.rm.it/

“Siamo in campo tutti i giorni, in continuo contatto con le strutture Regionali e Nazionali che stanno pubblicando tante misure e finanziamenti. Il personale comunale, che attualmente sta lavorando alacremente in smart-working, si rende sempre disponibile a compiere atti, determine e delibere con la massima urgenza e professionalità, così come l’operatività degli amministratori; la macchina amministrativa così come quella del volontariato, si sta dimostrando di essere una grande squadra, dove, ognuno ha i propri compiti, e tutti insieme vicino ai cittadini. Ringrazio veramente tutti i miei collaboratori perché stiamo contribuendo alacremente, a rendere meno grave la situazione economica dei nostri concittadini, cercando di ottemperare con immediatezza nel promuovere tutte quelle iniziative che possano aiutare i cittadini a superare l’immediato senza lasciare indietro nessuno” le parole del Sindaco Antonio Pasquini.