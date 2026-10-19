Allumiere, completati gli interventi di riqualificazione energetica nella scuola di via del Faggeto

Si sono conclusi nei mesi scorsi gli interventi di ammodernamento degli impianti e delle dotazioni della scuola di via del Faggeto, ad Allumiere. L’edificio scolastico presentava da tempo diverse problematiche strutturali e impiantistiche, soprattutto per quanto riguarda il sistema di riscaldamento, ormai inadeguato a garantire un funzionamento efficiente.

Tra le principali criticità figuravano la vetustà della caldaia alimentata a gasolio, le condizioni deteriorate delle tubazioni, soggette a frequenti guasti e riparazioni, e il progressivo danneggiamento dei termoconvettori presenti nella struttura.

Per superare queste problematiche, sono stati realizzati una serie di lavori finalizzati al rinnovamento degli impianti e al miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio. Le operazioni hanno previsto la dismissione della vecchia centrale termica a gasolio e la realizzazione di un nuovo sistema alimentato a gas, con la posa delle relative tubazioni e l’installazione di nuovi radiatori. L’intervento ha compreso anche la sostituzione dei ventilconvettori.

Il progetto ha interessato inoltre altri elementi dell’edificio, con la sostituzione degli infissi con modelli di ultima generazione, l’installazione di un impianto fotovoltaico da 10 kW e la fornitura e posa di oltre cento lampade a LED per il rinnovamento dell’illuminazione.

L’intervento è stato finanziato attraverso risorse messe a disposizione dalla Regione Lazio, con la compartecipazione economica del Comune di Allumiere.

A darne comunicazione è stata l’amministrazione comunale, che ha reso noto il completamento dei lavori destinati a risolvere le criticità accumulate negli anni e a rinnovare le dotazioni tecnologiche della scuola di via del Faggeto.