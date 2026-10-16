Allumiere celebra il professor Gianluca Franceschini: “Tra i migliori scienziati al mondo”

Un risultato di grande prestigio che porta il nome di Allumiere alla ribalta internazionale. Il professor Gianluca Franceschini, Universitario di I fascia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia ”Agostino Gemelli” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, ha ottenuto un importante riconoscimento che lo inserisce tra il 2% degli scienziati più affermati a livello mondiale, un traguardo che valorizza il lavoro svolto nel corso della sua carriera e il contributo offerto al settore medico-scientifico. Inserito nella prestigiosa classifica mondiale “World’s Top 2% Scientists” — redatta annualmente dalla Stanford University in collaborazione con Elsevier. “Un risultato di straordinario valore, che testimonia l’eccellenza del suo percorso professionale e scientifico, la dedizione alla ricerca e il costante impegno profuso nel campo della medicina. Un traguardo che rappresenta motivo di autentico orgoglio per l’intera comunità di Allumiere, che vede riconosciuto a livello internazionale il talento, la competenza e la determinazione di un professionista capace di distinguersi in un ambito di fondamentale importanza per il benessere delle persone. La ricerca scientifica, la formazione e l’innovazione costituiscono pilastri essenziali per il progresso della società. Per questo, risultati come quello raggiunto dal Professor Franceschini assumono un significato che va oltre il merito individuale, diventando un esempio per le giovani generazioni e uno stimolo a coltivare con passione, serietà e perseveranza le proprie aspirazioni. A nome di tutta la cittadinanza, rivolgiamo al Professor Franceschini le nostre più sentite felicitazioni, formulando i migliori auguri per il proseguimento della sua attività scientifica e professionale, con l’auspicio che possa continuare a conseguire importanti successi e a contribuire, attraverso il proprio lavoro, al progresso della medicina e al miglioramento della qualità della vita”, afferma il Comune collinare.