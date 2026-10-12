Allumiere, cala il sipario sulla XXXIX Festa d’Autunno: tradizioni e sapori locali al centro dell’evento

La nuova formula della manifestazione ha raccolto consensi grazie alla partecipazione di associazioni, produttori, artigiani, commercianti e cittadini

Si è conclusa con un bilancio positivo la XXXIX Festa d’Autunno e dei Giochi Popolari di Allumiere, dedicata alla valorizzazione delle tradizioni, dei prodotti tipici e delle eccellenze enogastronomiche locali. La nuova formula della manifestazione ha raccolto consensi grazie alla partecipazione di associazioni, produttori, artigiani, commercianti e cittadini.

Un ringraziamento è stato rivolto alla Pro Loco, organizzatrice dell’evento, a tutte le realtà associative coinvolte, agli artisti e agli operatori che hanno contribuito alla riuscita della festa. Un riconoscimento anche alla Protezione Civile, alla Polizia Locale e alle Forze dell’ordine per il supporto garantito durante la manifestazione.

L’iniziativa, patrocinata e sostenuta dalla Regione Lazio, si conferma un’importante occasione per promuovere il territorio e mantenere vive le tradizioni della comunità.