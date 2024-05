Allumiere, al via domani la “Youth Cup”

Riceviamo e pubblichiamo.

Si sta per aprire il sipario sulla tanto attesa Youth Cup e I Sagra del Pallone organizzata dall’Usd Allumiere.

Giovedi 30 sarà il turno dei 2010. Si affronteranno Csl, Tarquinia, Leocon ed Allumiere. Il programma della festa avrà inizio alle 17:00 con la prima partita, a seguire per le ore 18:15 la seconda.

Dopo cena, alle 21 la finalina e alle 22 la finale per il primo e secondo posto.

Il 31 invece i 2012. A contendersi il trofeo saranno San Pio X, Santa Marinella, Leocon ed Allumiere. Gli orari saranno gli stessi.

Sabato invece, a cimentarsi nel manto erboso della Cavaccia, saranno i 2013 ed i 2015 a partire dalle ore 10:00. Queste le squadre che disputeranno il torneo: per la categoria 2013 Olimpia, Santa Marinella, Ladispoli, Cerveteri, Vis Aurelia ed Allumiere; per i 2015 Olimpia, Santa Marinella, San Pio X, Ladispoli ed Allumiere.

Domenica sarà la volta delle categorie 2014 e 2016. Olimpia, San Pio X, Ladispoli, Leocon ed Allumiere a giocarsi la coppa per i 2014, mentre per i 2016 Olimpia, Santa Marinella, Leocon ed Allumiere.

Tanto calcio ma anche buon cibo, gli stand gastronomici saranno aperti nelle sere di Giovedì, Venerdì, Sabato (pranzo e cena) e Domenica (pranzo). Si potrà degustare il classico antipasto dei Monti della Tolfa, con affettati, formaggi e bruschette col famoso pane giallo di Allumiere, carne alla brace e le immancabili ciambelle al vino.

Per informazioni o prenotazioni si possono contattare i seguenti numeri telefonici 3487416405 e 3395785339.

“Cogliamo l’occasione per ringraziare tutte le società partecipanti, i nostri sponsor, l’amministrazione comunale, le cuoche, e tutte le persone che ci stanno aiutando per la riuscita della manifestazione” dichiara la società collinare.