All’ospedale San Paolo in arrivo tre container per effettuare tamponi

Sono in arrivo presso la Asl Roma 4 7 container che svolgeranno una funzione importante per effettuare i tamponi. Uno andrà alla Casa della Salute di Ladispoli, uno all’ospedale Padre Pio di Bracciano, uno al Poliambulatorio di Campagnano e sarà l’unico dedicato alle Vaccinazioni antinfluenzali e non ai tamponi, uno al poliambulatorio di Capena, e tre al San Paolo di Civitavecchia. Al San Paolo un container di circa 40 mq sarà dedicato ai tamponi e all’interno avrà uno spazio dedicato alla postazione CUP completamente separato dallo spazio dedicato ai tamponi. Un container di 30 mq sarà dedicato alla tenda pre-triage. Un container di circa 60 mq sarà destinato al centro prelievi e davanti verrà posizionato un gazebo di 60 mq per l’attesa dei pazienti.