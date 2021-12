All’Istituto Marconi Natale solidale con la Comunità di Sant’Egidio

“Non possiamo sempre fare grandi cose nella vita, ma possiamo fare piccole cose con grande amore … e quando riusciamo a donare con gioia, la gioia sarà la nostra preziosa ricompensa, esperienza di soddisfazione, di connessione, di amore, di moltiplicazione di tutto ciò, perché la gioia è contagiosa … Ovviamente conosciamo sempre l’oggetto che doniamo, ma in realtà non conosciamo l’emozione che suscitiamo, che provochiamo in chi riceve… una cosa è certa si tratta di un movimento d’amore, in cui l’Amore sovrano rende immense anche le piccole cose, i piccoli gesti”. E’ in questa ottica e con questa speranza che anche quest’anno gli studenti ed il personale dell’IIS Marconi si aprono alla meravigliosa avventura del donare, mostrandosi vicino alle persone più in difficoltà con un piccolo dono, un segno concreto che testimonia la speranza in un mondo migliore per le nuove generazioni. Si lavora per combattere l’indifferenza, per combattere la rassegnazione alle storture del mondo, per recuperare la speranza in un mondo solidale, dove l’altro sono io. L’Istituto ha così aderito all’iniziativa della Comunità di Sant’ Egidio ”Sarà un Natale diverso, ma con gli amici di sempre”. E’ stata organizzata tra gli studenti e tutta la comunità scolastica una raccolta di prodotti per l’igiene personale per chi è povero e solo, per chi è senzatetto, per chi è anziano e solo, e per chi, forse per la prima volta nella vita, si è trovato a dover chiedere aiuto perché impoverito dalla crisi causata dalla pandemia. Si ringrazia la Comunità di Sant’Egidio per l’opportunità offerta ai nostri studenti ed a tutto il personale dell’Istituto di vivere questa esperienza così edificante e si ringraziano tutti gli alunni per la sensibilità dimostrata rispondendo con tanta generosità a questa iniziativa…