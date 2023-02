Allerta tsunami cessata: il Coc attivato stanotte su indicazione della Prefettura

La Prefettura ha attivato, attraverso una telefonata al sindaco Ernesto Tedesco, anche il Comune di Civitavecchia per l’allerta rosso Watch da tsunami, seguita al terremoto avvenuto in Turchia al confine con la Siria, nel Mediterraneo orientale

Questa notte la Prefettura ha attivato, attraverso una telefonata al sindaco Ernesto Tedesco, anche il Comune di Civitavecchia per l’allerta rosso Watch da tsunami, seguita al terremoto avvenuto in Turchia al confine con la Siria, nel Mediterraneo orientale. L’e-mail delle 3.53 recitava così: “I dati mareografici confermano che un maremoto è in atto del Mediterraneo: livello allerta Rosso Watch”. È stato attivato il Centro Operativo Comunale con il comandante Ivano Berti e con il coordinatore di Protezione civile Valentino Arillo, in stretto collegamento con la Sala Italiana del dipartimento Nazionale e la Prefettura di Roma, per monitorare l’evolversi della situazione e garantire la sicurezza di tutti i cittadini. Alle successive 07.10 l’allarme è fortunatamente rientrato.