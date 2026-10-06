Si è volto ieri un allenamento speciale della Nautilus, squadra di pallanuoto femminile che disputa la serie A1 al Moretti della Marta. Le ragazze hanno lavorato insieme al Rugby Civitavecchia, provando le tecniche di lavoro e di allenamento del rugby. Un esperimento interessante, che sarà replicato ma a parti inverse la prossima settimana. I biancorossi infatti si tufferanno nella piscina di Tarquinia insieme a Tortora e compagne.