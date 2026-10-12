I rugbisti del Civitavecchia Rugby sono diventati pallanuotisti per un giorno. Continua la collaborazione tra il Crc e la Nautilus Civitavecchia. La settimana scorsa le ragazze che militano in serie A1 di pallanuoto femminile si erano cimentate nel rugby al Moretti Della Marta e ieri i ragazzi che giocano con il Civitavecchia Rugby sono a loro volta stati ospitati alla piscina di Tarquinia per un allenamento speciale insieme a Tortora e compagne.

“Una settimana all’insegna dello sport – il commento della Nautilus – del divertimento e della condivisione per la Serie A1 Femminile di Pallanuoto e il suo mister Daniele Lisi e il Civitavecchia Rugby allenata da Alessio Moretti. Lunedì siamo state ospiti al campo da rugby, dove abbiamo avuto l’opportunità di vivere un allenamento speciale, mettendoci alla prova in una disciplina diversa dalla nostra e scoprendo da vicino i valori e lo spirito del rugby. Due sport diversi, ma uniti dagli stessi valori: rispetto, amicizia, sacrificio, collaborazione e spirito di squadra. Questo gemellaggio dimostra che lo sport è molto più di una competizione: è incontro, condivisione e voglia di crescere insieme, dentro e fuori dal campo e dalla piscina. Dal campo alla piscina, una sola squadra: quella dello sport!”.