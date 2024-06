Alleanza Verdi Sinistra-Demos: “Tra i candidati di Poletti anche un impresentabile”

"Non intendiamo entrare minimamente nel merito del provvedimento, compito che spetta alla Magistratura, ma lasciamo, com'è giusto, il giudizio finale, tutto politico, all'elettorato"

Riceviamo e pubblichiamo. A poche ore dal voto, capita di imbattersi in notizie che non ti aspetti. Risulta infatti, da un articolo redazionale di Virgilio notizie che tra i tanti candidati alle prossime elezioni amministrative messi sotto la lente di ingrandimento della Commissione Parlamentare Antimafia, presieduta dall’on. Chiara Colosimo, anche un candidato consigliere della nostra città è stato segnalato come “impresentabile”.

Si tratta di Lamberto Alessandro, candidato con la lista “Noi moderati con Poletti” che sarebbe accusato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio e falsità ideologica che si trova accomunato in una lista di altri 44 casi che la Commissione Antimafia ha segnalato nel resto del Paese.

Che dire, non proprio un bel biglietto da visita per l’ex generale Poletti che si è presentato, all’inizio di questa campagna elettorale, con lo slogan “Leali Legali e Liberi” garantendo un ricambio della vecchia classe politica con persone, parole sue, di comprovata trasparenza e onestà…

Non intendiamo entrare minimamente nel merito del provvedimento, compito che spetta alla Magistratura, ma lasciamo, com’è giusto, il giudizio finale, tutto politico, all’elettorato, con la certezza che la conoscenza del nostro percorso sia la migliore garanzia per i tanti che sceglieranno la nostra coalizione per un radicale cambio di rotta. Alleanza Verdi Sinistra Demos.