Alle Terme Taurine arriva la commedia “Funeral Party”. Appuntamento il 12 settembre

Dopo il successo della rassegna teatrale “Dal mito alla Storia” la Pro Loco cittadina

propone, nella splendida cornice delle Terme Taurine, una brillante commedia dal titolo

“Funeral Party”con il contributo della Regione Lazio e il patrocinio del Comune di

Civitavecchia. Dallo stile dissacrante, la commedia, tratta dal celebre film di Frank Oz, capovolge gli schemi seriosi sul tema “morte”, ingenerando nello spettatore una seria riflessione sulla bellezza della vita, sull’esigenza di essere felici e di condurre liberamente la propria esistenza. Una trama che si snoda tra segreti e personalità irrivelate di personaggi di una famiglia per bene, tutta riunita per dare l’ultimo saluto ad un de cuius comunque onnipresente. I continui colpi di scena e l’affanno di esorcizzare il momento, condurrà i vari personaggi in un party senza precedenti. A portare in scena la commedia, la Compagnia teatrale Avanzi di Scena, con la quale la Pro Loco collabora da tempo. La Compagnia costituitasi nel 2012 con l’intento di formare un gruppo stabile e attivo nella produzione e nell’intrattenimento teatrale e culturale in genere, è composta da attori semi-professionisti con esperienza decennale maturata nel mondo del teatro contemporaneo e classico sviluppato da realtà locali, sfociata, per alcuni di essi, in diversi settori professionali dello spettacolo. “L’iniziativa vuole essere ancora una volta l’occasione per valorizzare l’area archeologica – sostiene la Presidente della Pro Loco Maria Cristina Ciaffi – e dopo i classici, abbiamo scelto una commedia che pur trattando il tema forte e serioso della morte, si rivela invece come un inno alla bellezza della vita”. L’appuntamento è per sabato 12 settembre alle ore 21,00 con entrata a prenotazione obbligatoria al n. 3383279798. In considerazione dell’evolversi dell’emergenza epidemiologica verranno adottate e garantite tutte le misure organizzative al fine di evitare assembramenti.