Alle prese con un malore in spiaggia, salvato dalla bagnina Melissa

“Collasso a Tarquinia Lido. Facciamo i nostri complimenti a Melissa Piu che il 24 luglio 2024, intorno alle ore 15, sulla spiaggia di Tarquinia Lido presso lo stabilimento balneare “Las Vegas/Marina”, è accorsa in aiuto di un uomo incosciente che mostrava gravi difficoltà respiratorie. Con prontezza l’operatrice al salvamento ha iniziato le manovre di rianimazione, aiutata da una bagnante che si è identificata come infermiera. Le due donne hanno lavorato sinergicamente per stabilizzare le condizioni del malcapitato seguendo i protocolli di emergenza. Nel frattempo, il personale del 118, già allertato, è giunto sul posto, prendendo in carico la situazione e proseguendo con le cure necessarie”. Lo riporta la pagina Facebook di “La Compagnia del Mare Lifeguard”.