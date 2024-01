Alle elezioni amministrative il centrodestra “andrà unito in tutti i Comuni e le Regioni”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, in vista delle prossime elezioni regionali e amministrative al congresso romano del partito all’hotel Ergife. “Per noi l’unità del centrodestra è una priorità, abbiamo sempre lavorato per questo”, ha aggiunto il leader azzurro. Un messaggio importante anche sul fronte civitavecchiese, dove ad oggi il centrodestra è diviso. Proprio Forza Italia sostiene il candidato civico Paolo Poletti. A questo punto o l’ex generale della Guardia di Finanza diventa il candidato unitario della coalizione o Fi sarà costretta a rientrare nei ranghi per sostenere un altro profilo.