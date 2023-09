Alle 12 è scattato l’IT-Alert, tutti i cellulari della regione hanno suonato contemporaneamente

E' il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale destinato a fornire informazioni tempestive alla popolazione in una precisa area in caso di gravi emergenze o catastrofi

È scattato anche nel lazio l’IT-Alert di prova. E’ il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale destinato a fornire informazioni tempestive alla popolazione in una precisa area in caso di gravi emergenze o catastrofi. Nello specifico rispetto a eventi del servizio nazionale di protezione civile come terremoto, maremoto, collasso di una grande diga, attività vulcanica, incidenti nucleari o emergenze radiologiche, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali o precipitazioni intense. Il sistema di allerta è promosso dal Dipartimento di Protezione civile e dall’Agenzia di Protezione civile della Regione.