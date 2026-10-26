Riceviamo e pubblichiamo. All’Aureliano Tennis Team prove di tennis professionistico. Nei giorni scorsi infatti, presso i campi dello sporting Club di Santa Marinella, 20 tra ragazzi e ragazze tesserati del circolo hanno dato vita ad una giornata di test, prove fisiche e relazioni tecniche che hanno testato performance individuali e di gruppo. Guidati dai maestri Marco Pantoni, Andrea Gallo, Claudio Rotella, Alfredo Gentilucci e Carlo e Valerio Oroni gli atleti si sono confrontati con sessioni di videoanalisi computerizzata. “L’idea nasce per dare ai ragazzi un servizio ancora migliore di quanto già facciamo” dicono i maestri dell’ATT. La giornata di studio ha dunque permesso a maestri e giovani tennisti di avere un feedback visivo delle prestazioni, integrato con statistiche e dati come indicatori di performance. Oltre 3 ore in campo, smartphone e tablet di ultima generazione con stabilizzatori e i classici tre piedi, i video confezionati sono stati inviati agli allievi e ai maestri oltre alla consegna di una relazione scritta con annessi risultati di alcune prove fisiche che verranno ripetute nel tempo. Dunque l’ Aureliano Tennis Team, aggiunge all’offerta sportiva e di crescita individuale un tassello fondamentale per il tennis moderno, lo scopo perseguito è sempre quello di creare uomini e donne, atleti e tennisti di livello.

Aureliano Tennis Team