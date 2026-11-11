Allarmi bomba nelle scuole, la premier Meloni: “Nessun pericolo concreto”

“Il Governo sta seguendo con grande attenzione le numerose segnalazioni riguardanti gli allarmi bomba negli istituti scolastici. Le Forze dell’Ordine e le Istituzioni, ad ogni livello, sono impegnate per monitorare la situazione e rassicurare i cittadini, le famiglie e il personale scolastico. Al momento, dalle verifiche effettuate, non emerge alcun elemento che faccia ritenere sussistente un pericolo concreto. Le segnalazioni sembrano piuttosto riconducibili a una strategia volta a generare allarme e preoccupazione, sulla quale sono in corso tutti gli approfondimenti necessari. Ho convocato a Palazzo Chigi una riunione per fare il punto sulla situazione e coordinare le ulteriori iniziative al riguardo. Lo Stato è presente e sta facendo tutto ciò che è necessario per garantire la sicurezza dei cittadini”, lo afferma la premier Giorgia Meloni sui suoi canali social.

“Le minacce rivolte alle scuole e al presidente del Consiglio sono gravissime e non devono essere sottovalutate. Comprendo l’apprensione delle famiglie, degli studenti e del personale scolastico, ai quali esprimo tutta la mia vicinanza. Ringrazio le forze dell’ordine e quanti sono impegnati nelle verifiche e nella tutela della sicurezza.

Spetterà agli investigatori accertare l’origine e le responsabilità di queste intimidazioni. È però necessario comprendere che la guerra ibrida si combatte anche attraverso la paura, la propaganda e il tentativo di paralizzare la vita quotidiana, colpendo la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. La minaccia travalica l’impiego delle armi e può raggiungere, attraverso una semplice comunicazione digitale, i luoghi in cui crescono i nostri figli.

Bene fanno il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro della Difesa Guido Crosetto a porre questi temi al centro dell’attenzione del Governo. Dobbiamo farci trovare pronti, con competenze e strumenti adeguati.

La Regione Lazio farà la propria parte, nell’ambito delle sue competenze e in piena collaborazione con le autorità preposte. Ai cittadini rivolgo un invito alla calma e a seguire le indicazioni delle autorità, con la consapevolezza che queste minacce richiedono la massima attenzione. Investire nella difesa del Paese riguarda da vicino ciascuno di noi, perché significa proteggere anche le nostre case, le nostre scuole, i nostri ospedali e la libertà di vivere senza paura”, lo dichiara il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.