“Allarme bomba? Verifiche fatte dalle Forze dell’ordine, situazione è totalmente sotto controllo”

Riceviamo e pubblichiamo. Il Sindaco e ’Amministrazione Comunale desiderano rassicurare le famiglie delle alunne e degli alunni di tutte le scuole cittadine in merito alla segnalazione relativa a una mail, pervenuta all’attenzione della Dirigenza Scolastica, che ipotizzava un presunto allarme bomba. Desideriamo informare la cittadinanza che le Forze dell’Ordine sono state immediatamente allertate e sono subito intervenute sul posto per effettuare tutte le verifiche e le procedure necessarie. La situazione è totalmente sotto controllo e non desta alcuna preoccupazione.

Si precisa, inoltre, che l’episodio odierno si inserisce in un’ondata di analoghe e infondate segnalazioni che purtroppo hanno interessato, nella stessa giornata, quasi trecento istituti scolastici in tutto il Paese. Ringraziamo le Forze dell’Ordine, la Polizia Locale, la Protezione Civile, la dirigenza scolastica e il personale docente per la tempestività e la professionalità dimostrate nel gestire la situazione, garantendo la massima sicurezza dei nostri ragazzi.

Si invitano le famiglie a mantenere la calma e a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali, evitando la diffusione di notizie non verificate. L’Amministrazione Comunale continuerà a monitorare la situazione e a fornire tempestivi aggiornamenti alla cittadinanza.