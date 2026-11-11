Questa mattina è scattato un allarme bomba in diverse scuole italiane. Tra i plessi evacuati anche istituti a Tarquinia e Viterbo ma pure Civitavecchia dove poco fa è stata completata l’evacuazione dell’istituto Stendhal e alla Manzi. “Dal numero delle scuole è evidente che il rischio concreto è inesistente”, ha affermato il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. Il numero sarebbe arrivato a circa 300 scuole.