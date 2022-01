Allarme bomba al Tribunale di Civitavecchia ma l’ordigno non c’è. Sul posto Carabinieri e VVF

Allarme bomba al Tribunale di Civitavecchia, ma l’ordigno non c’è. Lo stabile è stato evacuato in mattinata, con le operazione dei Carabinieri e Vigili del Fuoco di Civitavecchia dopo la segnalazione. Sul posto il nucleo NBCR dei VVF in ausilio ai cinofili della Polizia, i quali hanno scandagliato lo stabile alla ricerca del presunto ordigno. Alla fine delle operazioni non è stata trovata alcuna bomba all’interno del Tribunale, così a mezzogiorno circa è stato cessato l’allarme.