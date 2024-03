Alla fine il consiglio comunale sbarra la strada al biodigestore ma con diverse defezioni

Dopo due round andati a vuoto, il primo per mancanza del numero legale, il secondo idem ma con l'aula Pucci quasi deserta, l'ok è giunto al terzo tentativo in tre giorni

Il voto di due giorni fa in consiglio comunale, molto sofferto, alla fine ha determinato lo stop al biodigestore con l’approvazione della proposta la conclusione del procedimento di decadenza della concessione dell’area di Monna Felicita, li dove sarebbe dovuto sorgere l’impianto di smaltimento rifiuti. Dopo due round andati a vuoto, il primo per mancanza del numero legale, il secondo idem ma con l’aula Pucci quasi deserta, l’ok è giunto al terzo tentativo in tre giorni. Con numerose assenze però, soprattutto sulla sponda della maggioranza. Un aspetto che è stato rimarcato più volte dai consiglieri comunali di opposizione durante la discussione.