“Alla Ficoncella non è stato un incidente di percorso. Dov’è l’assessore competente?”

Riceviamo e pubblichiamo. Quello che è successo ieri alla Ficoncella non è un semplice incidente di percorso, è la dimostrazione palese e inconfutabile dell’incapacità gestionale di questa Giunta! Inviare operai sul campo e permettere che vengano letteralmente distrutte le condotte che alimentano d’acqua le vasche del nostro impianto termale è un atto di una gravità inaudita, un vero e proprio disastro a danno della città, chiediamo spiegazioni chiare da parte del primo cittadino.

In soli pochi mesi siete riusciti nell’impresa di far chiudere l’impianto per ben due volte. La Ficoncella sta lì da almeno 2000 anni, ha attraversato millenni di storia ed è sopravvissuta a ogni epoca, ma non riesce a sopravvivere alla vostra superficialità. Non siete minimamente in grado di gestire un patrimonio del genere, andate via !!!

La Ficoncella rappresenta la storia, l’identità, il patrimonio e un volano economico fondamentale per Civitavecchia. Vedere un bene così prezioso devastato dall’approssimazione e dalla totale assenza di controllo da parte di chi ci governa fa salire la rabbia di tutta la cittadinanza. Non si tratta di una semplice svista, ma di una responsabilità amministrativa gravissima. Chi doveva sorvegliare i lavori? Chi ha dato le direttive? Dov’era l’Assessore competente mentre venivano tranciate le arterie dell’impianto?

Avete trasformato la gestione pubblica in un perenne cantiere del degrado. Civitavecchia non può continuare a pagare il prezzo della vostra incompetenza. Pretendiamo risposte immediate, l’individuazione chiara dei responsabili, il risarcimento dei danni e il ripristino istantaneo del servizio. Rassegnate le dimissioni e liberate la città!”

Giancarlo Frascarelli vice presidente del consiglio comunale