Alla farmacia comunale “Aurelia” una giornata di prevenzione del diabete

La farmacia comunale Aurelia, in Via Niccolò Paganini, 7 a Civitavecchia, in collaborazione con l’Adiciv, Associazione Diabetici Civitavecchia, organizza per giovedì 26 maggio 2022, dalle 08:30 alle 13:00, una giornata di prevenzione del diabete. L’iniziativa, fortemente voluta dalla direttrice della farmacia “Aurelia”, dottoressa Alessandra Fabbri, e dai vertici della ADICIV, primo tra tutti, il Presidente della Associazione Sandro Luciani, ha lo scopo di aiutare ad identificare e proteggere gli individui a rischio di sviluppare il diabete, informandoli, ad esempio, sull’importanza dei corretti stili di vita per prevenire l’insorgenza della malattia.

Nel corso della mattinata il personale Adiciv effettuerà degli screening gratuiti.

La giornata di screening sarà ripetuta il 15 giugno prossimo alla farmacia comunale “Calamatta”.