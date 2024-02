Inizia l’epoca della Telemedicina presso le Farmacie comunali gestite dalla Civitavecchia Servizi Pubblici Srl. Da ieri mattina è infatti divenuta operativa, al termine di un periodo di test e formazione del personale, presso la Farmacia Calamatta, la prima guardia medica digitale, operativa sul territorio comunale. La CSP si è infatti dotata di un modernissimo sistema digitale che permette di fornire numerose prestazioni e visite ai Sig.ri utenti per poi girare le informazioni raccolte strumentalmente ad un Medico in tele-collegamento.

Higo Pro consente inoltre, grazie all’interfaccia video e al software integrato, di eseguire l’esame in maniera rapida e complementare guidata. In pratica: la diagnosi di un medico ovunque ed in qualsiasi momento. Si tratta quindi di quattro passaggi: selezione dell’esame da eseguire e installazione del relativo modulo; esecuzione dell’esame in maniera completamente guidata; invio dei dati clinici raccolti alla centrale di refertazione MedEA; ricezione del referto specialistico in pochi minuti e consegna al paziente.