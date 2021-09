Alla conferenza dei sindaci sulla Asl manca il DG. Slitta confronto sul concorso annullato: “Serve parere pro-veritate”

Si è svolta ieri la conferenza dei sindaci all’aula Pucci con all’ordine del giorno il tema Asl Roma4 e le linee guida sul contesto sanitario. Tutti però aspettavano il dibattito sul concorso annullato, quello per amministrativi categoria C, e sulle ultime notizie, riportate dai media nazionali, riguardo all’evento poi annullato in un resort a 5 stelle per dirigenti. Presenti i sindaci delle città del distretto, a cominciare dal “capofila” di Civitavecchia Ernesto Tedesco, ma non il direttore generale Cristina Matranga. Per l’azienda sanitaria hanno preso parte all’iniziativa il direttore sanitario Carmela Matera e quello amministrativo Roberto Di Cicco. Tedesco si è detto rammaricato dell’assenza del DG, accusata di scarsa attenzione sul territorio. I dirigenti Asl hanno giustificato il forfait della Matranga parlando di impegni istituzionali improrogabili. Intanto c’è chi come il sindaco Pietro Tidei chiede un parere pro-veritate sul concorso. Era stato proprio il primo cittadino della Perla del Tirreno a sollecitate l’incontro di ieri.