“Alla città serve un vero cambiamento, sono certa di andare al ballottaggio”

“Magari sarò come Davide che batte Golia, che a Civitavecchia è rappresentato da un sistema che vanifica la sua crescita”. Martedì sera Roberta Galletta ha presentato la sua candidatura a sindaco in piazza Saffi e davanti ai candidati al consiglio comunale che rappresentano la sua lista “Galletta sindaco”.

“A breve presenteremo il programma elettorale, inoltre ho già scelto la squadra di assessori, tutti profili tecnici. La cultura sarà il motore del mio progetto. Non rinnego le scelte fatte in passato ma sia il Movimento 5 stelle che il Pd hanno preso delle strade a livello nazionale che non mi trovano più d’accordo. Apparentamenti? Non ne faremo, solo così si può cambiare davvero questa città.

Sono assolutamente convinta che arriveremo al ballottaggio. La campagna elettorale? Tutta autofinanziata. Non voglio il sostegno di alcun imprenditore o sponsor”. Galletta è l’unica donna che concorre a sindaco nelle elezioni che si terranno l’8 e 9 giugno. Nella sua lista ci sono 15 donne e 9 uomini.