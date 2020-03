Alitalia, Montino: “Sbagliato vendere adesso”

“Apprendo da fonti di stampa del bando per la vendita di Alitalia”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “Al di là del merito del bando stesso – prosegue Montino – se io fossi stato nei panni del ministro Patuanelli e del commissario Leogrande avrei aspettato un po’ di tempo per fare questo passo”. “Capisco che il tentativo sia quello di rispettare il cronoprogramma– sottolinea il sindaco –, ma data la crisi che non solo Alitalia, ma tutte le compagnie aeree di tutto il mondo stanno attraversando con perdite di miliardi di dollari per via dell’emergenza coronavirus, sono convinto che tutti avrebbero compreso un fisiologico allungamento dei tempi”. “Mettiamola così – conclude Montino -: al posto di Patuanelli io avrei aspettato, non solo la fine di questa emergenza, ma anche gli effetti delle misure che bisognerà sicuramente adottare per risollevare l’intero comparto, insieme agli altri colpiti dalla crisi in corso”.