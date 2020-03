Alitalia, Montino: “Newco pubblica scelta coraggiosa e condivisibile del Governo”

"Nel decreto del Governo dove ci sono i provvedimenti per il sostegno dell'economia in questa situazione di crisi, è stato inserito anche lo stanziamento di 500 milioni di euro per la garanzia della continuità dei collegamenti territoriali con tutti gli aeroporti italiani da parte di Alitalia"

“Oggi si è tenuta una videoconferenza, a cui ho preso parte, insieme al ministro dello Sviluppo economico Patuanelli, alla ministra alle Infrastrutture e Trasporti De Micheli, alla ministra del Lavoro Catalfo, all’assessore al Lavoro della Regione Lazio Di Berardino, ai rappresentanti delle sigle sindacali e al Commissario Leongrande sulla questione Alitalia”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Come è noto – prosegue – nel decreto del Governo dove ci sono i provvedimenti per il sostegno dell’economia in questa situazione di crisi, è stato inserito anche lo stanziamento di 500 milioni di euro per la garanzia della continuità dei collegamenti territoriali con tutti gli aeroporti italiani da parte di Alitalia. L’obiettivo è quello di arrivare, nella situazione di crisi globale del trasporto aereo, alla costruzione di una Newco interamente pubblica che possa assorbire o rilanciare, nei limiti delle possibilità di un mercato oggi in difficoltà, ma che avrà un’evoluzione positiva dopo il superamento della crisi planetaria dovuta alla pandemia”.

“La videoconferenza è durata più di due ore – spiega Montino – ed è stata una valutazione complessivamente positiva sulla scelta da parte del Governo di pubblicizzare la compagnia. Con l’occasione si è aperta una discussione che sarà ripresa la prossima settimana con un’altra videoconferenza, come annunciato dal ministro Patuanelli, per capire modalità, tempi e contenuti dell’operazione. Nelle difficoltà complessive del nostro Paese, di cui si dibatte in tutto il mondo, questa sul trasporto aereo è sicuramente una scelta coraggiosa e apprezzabile che il Governo con grande determinazione sta portando avanti”.