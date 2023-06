Alga tossica al Pirgo, Tedesco firma l’ordinanza sul divieto di frequentazione

Il sindaco Ernesto Tedesco ha firmato ieri un’ordinanza contingibile e urgente con la quale si dispone il divieto di frequentazione dell’arenile in prossimità dei bagni del Pirgo per fioritura dell’alga potenzialmente tossica Ostreopsis ovata. La disposizione si è resa necessaria a seguito della nota prot. n. 62456 del 26/06/2023 trasmessa da ARPALAZIO, con la quale è stato comunicato l’esito dei prelievi eseguiti nel punto n. 029 – ID IT012058032003, denominato “Bagni Pirgo” di questo Comune, che hanno evidenziato concentrazioni pari a 30.960 cell/L dell’alga Ostreopsis ovata e quindi in fase di emergenza. Sarà necessario estendere le misure di divieto alle altre attività ricreative praticate nell’area nei casi in cui la densità cellulare superi le 100.000 cell/l o è presente in superficie materiale denso derivante da fioritura di Ostreopsis cf. ovata.