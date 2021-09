Albero cade a Santa Severa. Nessun ferito ma 4 auto danneggiate

Questa mattina i Vigili del fuoco di Cerveteri sono stati allertati per un albero caduto a Santa Severa. Precisamente in via dei Fenici 14. Un ampia porzione di pino marittimo si è staccata dal resto dell’albero rovinando pericolosamente in terra. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma il grosso ramo ha colpito quattro automobili, parcheggiate nelle immediate vicinanze, di cui una della polizia stradale. I Vvf si sono avvalsi dell’ausilio dell’autogrù per sollevare il pesante ramo. Liberata la strada, i Vigili del fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza le automobili danneggiate.